Blocos de Carnaval de Volta Redonda criam Liga e divulgam programação 2020

Depois das festas de final de ano, os foliões já estão em ritmo de carnaval. A grande festa que acontece de 21 a 25 de Fevereiro, já teve inicio nos bairros de Volta Redonda com ensaios promovidos pelos blocos que em alguns dias ocuparão as ruas da cidade.

Esse ano a novidade na região é a criação da primeira Liga Independente dos Blocos de Rua e Enredo, mas conhecida como Liga Carnavalesca de Volta Redonda, que reuni os principais blocos da cidade de forma independente com o objetivo de valorizar e resgatar o tradicional carnaval de rua. O carnaval é uma das maiores festas populares do Brasil e vira notícia no mundo inteiro, e promove impactos também na indústria do Turismo e na movimentação de turistas, comércios e da cadeia produtiva da cultura, são trios elétricos, adereços, abadas, músicos, produtores entre outros gerando empregos e difundido a cultura popular.

A Liga Carnavalesca de Volta Redonda, chega no momento em que a cultura está em fase de discussão em âmbito nacional, nosso intuito é ter um carnaval seguro e com menos impacto no entorno, onde os blocos estão programados a desfilar. Desde o mês de setembro o responsável pelos maiores blocos da cidade vem se reunindo com autoridades e autarquias do município para que esse carnaval seja com certeza o carnaval que todos esperam: folia e alegria com segurança.

A Liga Carnavalesca de Volta Redonda é composta por 11 blocos e a expectativa é que até o próximo carnaval possa reunir até 20 blocos que vem pleiteando a filiação, e nos organizarmos para buscar recursos privados minimizando o máximo o investimento público.

– Estamos escrevendo uma nova história do carnaval de rua na nossa cidade, um momento de buscar não só o entretenimento, mas a independência dos blocos e promover a festividade como oportunidade para alavancar a economia do município como acontece em cidades vizinhas de nossa região e claro inserir de fato os desfiles dos blocos da nossa cidade, no calendário oficial de eventos do Rio de Janeiro, mostrando que Volta Redonda, pode sim e vai ter o destaque que merece no carnaval, para se ter uma idéia temos blocos de rua com mais de 60 anos de criação e quem sabe não estimulamos o poder público a resgatar as escolas de samba – diz Natã Teixeira Amorim, responsável pelo Bloco LGBT Folia e que atualmente é Presidente da Liga Carnavalesca de Volta Redonda.

Os blocos que formam a Liga Carnavalesca de Volta Redonda são: Bloco LGBT Folia, Bloco do Lençol, Bloco dos Crias do Santa Cruz, Bloco da Jurema, Bloco Alegria Alegria, Bloco da Orla, Bloco Que Merda é Essa?, Bloco Arrastão do Conforto, Bloco Piranhas do Beco e Bloco Tacalipal.