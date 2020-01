Pai, mãe e filho morrem em discussão de trânsito

Três pessoas da mesma família morreram na tarde deste domingo, por volta das 16 horas, em uma discussão de trânsito na Estrada do Varejão, no bairro Lami, na Zona Sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

De acordo com policiais civis, após o acidente houve uma perseguição entre os carros. Eles pararam e um dos motoristas sacou uma arma para intimidar o condutor do outro veículo. Após mais discussão ele disparou a arma atingindo as três pessoas.

A mãe e o pai morreram no local. O filho do casal foi socorrido e levado para o Hospital Pronto Socorro, mas não resistiu e veio a óbito. No interior do veículo estava o filho mais novo do casal e sua namorada. Eles não foram atingidos.

Após cometer o crime, o motorista fugiu pela estrada do Varejão. A polícia está procurando o suspeito do crime que foi registrado na Delegacia de Polícia, de Porto Alegre (RS).

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência será investigada pelo delegado Rodrigo Garcia da 4ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa.