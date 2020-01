Presidente da Câmara é contra a construção de presídio vertical em Volta Redonda

O Vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda está preocupado com a notícia veiculada nesta segunda-feira, com a confirmação do Secretário Estadual de Administração, coronel Alexandre Azevedo, de que o município receberá o CPV (Conjunto Penal Vertical).

Neném declara que da forma que foi anunciado deixa todos abalados, e ressalta.

– As coisas não são feitas do dia pra noite, tudo precisa de um estudo do local e das demandas”. Nossa cidade carece em reduzir o número de violência. Volta Redonda já deu sua ajuda ao Estado do Rio amenizando a superlotação carcerária abrigando a Cadeia Pública Franz de Castro Holzwalth e o Degase, Unidade Volta Redonda, ambos localizados no Bairro Roma – descreve o parlamentar.

O Presidente da CMVR garante que vai buscar dialogar para ter maiores informações e colocará em discussão o assunto com seus pares e com a sociedade. “Vou marcar uma audiência com o secretário e se possível com o governador para levantar sobre a CPV”, destacou.