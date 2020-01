PRF prende jovem depois de colisão na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h30min, para atender a uma ocorrência de trânsito no km 271, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Ao chegar ao local os policiais depararam com um Honda Civic e uma carreta com avarias. Ao submeter os condutores envolvidos ao teste do etilômetro (bafômetro) foi constatada a embriaguez ao volante do condutor do Honda/Civic, de 20 anos.

Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, com resultado de 0,70 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões); caracterizando o crime de trânsito. Desta forma, foi dada voz de prisão ao jovem por embriaguez ao volante e a ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia e Polícia de Barra Mansa.

O jovem teria alegado que estava com sua namorada e um casal de amigos em uma boate em Volta Redonda e estaria retornando para sua residência. Na porta do motorista ainda foi encontrada uma lata de cerveja.

Além da prisão será arbitrada fiança que pode ter valor de um a dez salários mínimos, o condutor foi multado em R$ 2.934,70 e terá a CNH suspensa. O veículo foi liberado para outro condutor em condições para dirigir.