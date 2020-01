Recreando nas Férias acontece em Volta Redonda

Ao todo, nove ginásios estão realizando atividades recreativas para as crianças

Começou nesta segunda-feira, dia 27, o ‘Recreando nas Férias’ realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda. Mais de 350 crianças de diversos bairros da cidade vão participar durante a semana inteira de atividades recreativas e esportivas nos ginásios dos bairros: 249, Açude, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, São Geraldo, Siderlândia, Três Poços e Vila Rica/Tiradentes. A participação é para crianças e adolescentes dos seis aos 12 anos de idade.

“O Recreando nas Férias será uma oportunidade de lazer e entretenimento gratuita às crianças. As atividades esportivas e educativas nas férias colaboram com que eles mudem o foco no recesso, saindo de frente das telas de TV´s, computadores, videogames e celulares, em um momento de lazer importante para o desenvolvimento social”, disse o prefeito.

No ginásio do bairro Açude, cerca de 60 crianças participaram do primeiro dia de atividades e contaram também com uma aula de capoeira. Segundo a secretária municipal de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, as atividades tem por objetivo oferecer às crianças e adolescentes diversas opções de lazer, no período das férias escolares, ocupando o tempo livre de forma prazerosa e construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas e sociais.

“Nossa equipe de profissionais prepararam uma semana muito especial para as crianças e adolescentes que estão participando do Recreando nas Férias. Vai ter muita diversão, aliada com atividades que promovam a inclusão e socialização, sempre prezando pela qualidade e segurança”, disse a secretária.