Praça revitalizada com recurso liberado por Serfitois é entregue no bairro Cabral, em Resende

A praça Padre Gabriel Grolla, no bairro Cabral, em Resende, foi entregue revitalizada e ampliada para os moradores nesta sexta-feira (24). A obra foi realizada com recurso na ordem de R$ 250 mil, liberados através do mandato do deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD), em parceria com o governo do prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Diversas melhorias foram feitas na praça, como novo piso intertravado, iluminação com as lâmpadas de LED, parque infantil, quiosques com mesas e bancos, churrasqueira. Além de uma academia da Melhor Idade e também acessibilidade para pessoas com deficiência.

“Essa foi mais uma conquista do nosso mandato para melhorar a qualidade de vida da população. Tenho certeza que os moradores do bairro Cabral vão fazer um bom uso do novo espaço de lazer da comunidade”, comentou Serfiotis.