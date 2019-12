Furtado comemora aprovação de penas mais duras em casos de maus-tratos a animais

A proposta do Projeto de Lei 1095/2019 aprovada, hoje, na Câmara Federal

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, hoje (17/12), o Projeto de Lei 1095/2019 que estabelece pena de reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar qualquer tipo de animal. O projeto do deputado federal Fred Costa (Patriota – MG) foi totalmente apoiado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado (PSL – RJ) e pelo deputado federal Célio Stuard (PV- CE).

– Temos que ter penas mais duras contra esses criminosos que maltratam os animais. Podemos festejar porque, de fato, essa aprovação na Câmara é uma vitória muito grande. Estamos juntos nessa luta que, apesar de ser antiga, começou a ganhar apoio de outros parlamentares – comemorou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

O Projeto de Lei foi aprovado em um momento que o assunto maus-tratos aos animais ganhou repercussão nacional com o caso da rinha ilegal de cachorros em Mairiporã, no estado de São Paulo, descoberta no sábado (14/12), e do canil clandestino que escondia os pit bulls machucados nas brigas, hoje (17/12) em São José dos Pinhais, também em São Paulo.

– Hoje é um dia mais que especial para nós que amamos os animais. O deputado delegado Antonio Furtado foi fundamental nessa aprovação, já que o projeto foi construído a várias mãos. Estamos juntos pelos animais! – explicou o deputado federal Fred Costa.

Com a nova legislação, ações como as desta semana passarão a ter penas mais severas. Na atual legislação, esse tipo de crime é punido com prisão de três meses a um ano e multa. A nova proposta, aprovada hoje, aumenta a pena para de dois a cinco anos de detenção, além da multa.

– Com as novas regras é o fim da punição de cesta básica para quem tortura e mata nossos bichos. Agora é prisão de 2 a 5 anos, para punir monstros como aqueles que patrocinaram a rinha de cães em São Paulo. Esse é só o começo. Queremos e vamos fazer uma revolução pelo bem estar animal – declarou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.