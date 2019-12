Eficiência do Fiscaliza VR garante melhorias para Volta Redonda

Através do aplicativo população pode informar demandas e solicitar serviços diversos de manutenção

A população de Volta Redonda conta com uma importante ferramenta para se comunicar com o poder público. Através do aplicativo Fiscaliza VR, os moradores podem formalizar sugestões e realizar solicitações de melhorias em diversos locais da cidade, o que ajuda a manter a limpeza e organização do município. Neste caso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está atendendo as demandas da população e realizou, durante esta semana, a limpeza da quadra esportiva do bairro Sideropólis, serviços de limpeza e capina no bairro Aero e na Viela Baltazar de Souza, no São Geraldo.

“A tecnologia é uma aliada e vem para somar forças para desenvolvermos um trabalho eficiente e diário junto às secretarias de Volta Redonda. O Fiscaliza VR é uma ferramenta transparente e que a população deve usar para ser atendida. Isso aproxima o cidadão do poder público”, explica o prefeito Samuca Silva.

As solicitações mais registradas são sobre iluminação pública, buracos nas vias, recolhimento de entulho e podas de árvores. Além disso, está sendo feito um mutirão no bairro Vila Rica / Três Poços com reparos na infraestrutura da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), já em fase de conclusão. A próxima etapa será a pintura das paredes. Nesta ação, também está sendo realizada a operação tapa-buracos, que começou na via principal, Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, que liga Volta Redonda a Pinheiral, e que em breve irá avançar para as demais ruas do bairro.

“Nossa gestão trabalha diariamente na manutenção de toda cidade. Realizamos também uma obra emergencial, já concluída, no Belo Horizonte. Houve o afundamento da Avenida Nestório e foram necessários reparos no sistema de drenagem pluvial com a instalação de novas manilhas para, em seguida, fazer o recapeamento asfáltico”, acrescentou o prefeito.