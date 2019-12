Prêmio Praticando para professores da rede pública acontece em Volta Redonda

Docentes do 1º ao 5º ano tiveram projetos premiados em dez categorias

Reconhecer as ações de sucesso implementadas pelos docentes no processo de aprendizagem dos alunos é o objetivo do prêmio Praticando, realizado pela Prefeitura de Volta Redonda. E na manhã desta quinta-feira, dia 17, foram conhecidos os projetos vencedores, em solenidade realizada no auditório da secretaria Municipal de Educação. As categorias premiadas são: Ciência, Educação Física, Geografia, História, Sala de Leitura, Matemática, Língua Portuguesa, Informática, Inglês e alfabetização. Ao todo, 30 unidades escolares concorreram.

“Gostaria de parabenizar os profissionais que participaram e que tiveram suas práticas premiadas pelo Departamento Pedagógico da SME. O intuito do prêmio é valorizar e compartilhar práticas pedagógicas que tornem o processo de ensino-aprendizagem significativo e prazeroso. Além disso, elencar ações de sucesso na aprendizagem dos alunos, que beneficiam a educação do município”, contou o prefeito Samuca Silva.

Os professores vencedores de cada categoria foram: Nívea Costa (Ciência), Luciana Pereira (Educação Física), Fernanda Andrade (Geografia), Roberta Silveira (Sala de Leitura), Karina Cardoso (Matemática), Claudinéia Reis (Língua Portuguesa), Gislaine Souza (Informática), Natália Martins (Inglês) e Kelly Costa (Alfabetização).

Para Fernanda Andrade, da Escola Municipal São Francisco, premiada com o projeto TurVR, na categoria de Geografia, participar do prêmio é motivador. “Fiquei muito feliz e surpresa pelo meu trabalho ter sido escolhido. Esse prêmio motiva os profissionais e, principalmente, proporciona o momento de compartilhar nossas práticas que são realizadas dentro da sala de aula. Às vezes, só conseguimos mostrar nosso trabalho ali, mas com essa premiação, mostramos toda a grandeza com que realizamos o trabalho”, disse.

Uma das etapas da competição foi realizada com o compartilhamento das práticas docentes na Discussão Pedagógica em todas as escolas dos anos iniciais, que aconteceu em agosto deste ano e contou com a participação de 43 unidades escolares.

“Precisamos aproximar a família da escola e chegar mais perto dos alunos para que possamos trabalhar e entrar na vida dessas crianças, além de fazer um trabalho melhor que já realizamos”, declarou a secretária de Educação, Rita Andrade, acrescentando que o objetivo é mostrar também as ações pioneiras que há na rede municipal de ensino. “Começamos a realizar a Discussão Pedagógica e todo ano já existe o Encontro de Docentes, momento em que os profissionais podem trocar experiências do dia a dia. O intuito é partilhar realmente o conhecimento e não ranquear essas atividades”, finalizou.