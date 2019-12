Carlos Henrique, de 24 anos, que conduzia a moto CBX-250 Twister, morreu em um acidente envolvendo dois veículos de passeio na noite desta quarta-feira, no km 502, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do Bar do Chuveiro, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O trânsito ficou com retenção. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Angra dos Reis.