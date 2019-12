O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) está realizando na manhã desta quarta-feira, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ).

O alvo principal é Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio. Também são investigados parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido-RJ).

O MPRJ neste momento está no Rio de Janeiro e também em Resende.