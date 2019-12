Obras na Escola Marizinha Félix estão em ritmo acelerado em Volta Redonda

Expectativa é de que reforma na unidade seja entregue em 180 dias

Com previsão de entrega para a comunidade em 180 dias, a obra de reforma da Escola Municipal Marizinha Félix, no bairro Vila Rica/Três Poços, segue em ritmo acelerado. O investimento é de cerca de R$ 560 mil e irá beneficiar 500 alunos da unidade.

“Estamos reformando a escola para dar mais conforto aos alunos e, consequentemente, melhorando ainda mais a qualidade do ensino na unidade escolar. Há muitos anos, a comunidade escolar espera por essas melhorias. Nossa gestão tem o compromisso com a educação e, só neste ano, realizamos reformas e manutenção em mais de 50 escolas”, contou o prefeito Samuca Silva.

A reforma contempla o reforço estrutural da escola, troca de pisos e pintura das salas de aula, direção, secretaria, sala dos professores, biblioteca, auditório e banheiros, além de reparo na rede elétrica e hidráulica, revitalização da fachada, do pátio externo e da quadra. A obra também prevê a reforma geral do refeitório e cozinha, a construção de um depósito e a execução do projeto de combate ao incêndio e pânico.

A secretária de Educação, Rita Andrade, contou que a obra segue o cronograma e a prioridade é o bem-estar dos alunos. “Já iniciamos as obras e priorizamos para começar em dezembro e janeiro para não atrapalhar o desempenho dos alunos durante o próximo ano letivo. Quando os alunos retornarem, a previsão é de que salas de aula e refeitório já estejam prontos. É uma melhoria aguardada por todos e o objetivo é levar segurança para nossos alunos e mais conforto”, declarou.

Nova creche será entregue em fevereiro

A segunda creche 100% em tempo integral de Volta Redonda já está sendo finalizada. O local vai atender 100 crianças no bairro Retiro e a unidade será entregue à população em fevereiro.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 1,4 milhão na construção do novo espaço. A unidade vai contar com cinco salas de atividades, uma sala multiuso, dois sanitários infantis com área para banho, solários, área para amamentação, fraldário com depósito, sala de professores/reuniões, sala de administração, banheiros acessíveis, cozinha, despensa, área de higienização, lactário, copa para funcionários, lavanderia, rouparia, vestiário para funcionários, jardim/horta, calçada, pátio coberto/refeitório, e playground.