Prefeitura de Volta Redonda faz reparo na ventilação do Mercado Popular da Vila

Serviço foi realizado no início da manhã desta quarta-feira, dia 18, e, às 9h, quando o local foi aberto ao público os ventiladores já estavam em pleno funcionamento

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Departamento de Elétrica e Iluminação Pública (Deip) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), fez manutenção do sistema de ventilação do Mercado Popular da Vila Santa Cecília. Uma equipe, com quatro funcionários, executou o serviço no início da manhã desta quarta-feira, dia 18, para garantir que os equipamentos estivessem funcionando plenamente às 9h, quando o local é aberto ao público.

O prefeito Samuca Silva afirmou que muitos empreendedores fazem uso do centro comercial e ajudam a movimentar a economia da cidade e, por isso, merecem atenção do poder público. “O espaço garante o sustento de muitas famílias e é mais uma opção de compra para a população, especialmente neste período que antecede o Natal, data que alavanca as vendas”, disse Samuca, ressaltando que a ventilação proporciona conforto para os clientes e lojistas.

Daicilane Pereira dos Santos, a Dadá, que comercializa produtos infantis, está no Mercado Popular da Vila desde a sua fundação e comemorou o reparo nos ventiladores. “Ficamos aqui o dia inteiro e sofremos com o calor. Além disso, o cliente tem que se sentir confortável para poder comprar”, acrescenta.

Outra comerciante antiga do local, Maria das Graças Souza, acredita que a volta da ventilação veio em boa hora. “Estão chegando os dias mais quentes e a época de maior movimentação de pessoas”, falou a vendedora de bolsas e malas de viagem.

O Mercado Popular da Vila Santa Cecília fica ao lado da Praça Brasil e conta com 100 boxes. O centro comercial funciona diariamente, das 9h às 20h, mas no período natalino os boxes ficam abertos até às 22h. A ventilação é feita por 14 aparelhos, que garantem a circulação de ar entre os corredores. De acordo com o eletricista de manutenção do Deip, Celso Borsatto, foi trocada a chave magnética contatora do motor dos ventiladores. “Esse reparo vai garantir o bom funcionamento dos aparelhos”, disse.

Além da Vila Santa Cecília, outros três grandes pontos comerciais do município – Avenida Amaral Peixoto (Centro), Retiro e Aterrado – abrigam mercados populares. As opções de compra variam entre roupas, calçados, óculos, bolsas, brinquedos, artesanatos, joias, livros, utilidades para casa, ferramentas, eletrônicos e acessórios para celulares e outros.