Primeiro dia da edição especial do Prefeitura Mais Presente acontece em Volta Redonda

Ação será realizada em diversos pontos no bairro Vila Rica/Três Poços

Começou nesta quarta-feira, dia 18, a edição especial do Prefeitura Mais Presente no bairro Vila Rica/Três Poços. As ações para a população serão realizadas até o sábado, dia 21, com diversos serviços da Prefeitura de Volta Redonda, como cadastro de currículo, CadÚnico/Bolsa Família, corte de cabelo, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicose e doação de mudas, além de atividades de cultura, esporte e lazer, entre outros.

Para a moradora de Três Poços, Jaqueline Ferreira, a ação movimentou o bairro. “Eu vim aqui para me informar sobre emprego e acabei descobrindo que podia me matricular para voltar a estudar. Já avisei meu marido que ele pode procurar e se informar sobre o que está sendo oferecido. Achei bacana essa ação, movimentou o bairro e tem serviços que a gente nem conhece”, contou.

Todas as secretarias estarão envolvidas e disponibilizando seus serviços para a comunidade. “O Prefeitura Mais Presente é uma ação para atender de forma ampla as necessidades da comunidade. Eu prometi que faria uma edição especial no bairro para que a população pudesse ser atendida com os serviços da prefeitura, com praticidade e conforto, e estamos cumprindo”, disse o prefeito Samuca Silva.

Segundo a coordenadora do programa, Cláudia Dornellas, o momento é de estruturação das atividades. “Teremos mais três dias de ação em outros locais do bairro. Esse é um olhar de zelo do prefeito para com os moradores, pois ele prometeu que levaria essas atividades e aqui estamos para receber comunidade e solucionar suas demandas”, falou.

Confira a programação:

Quinta-feira, dia 19 – Campo do Colorado – Complexo Esportivo Eli de Araújo e Jurandi Suisso

Horário – 9h às 15h

Sexta-feira, dia 20 – Praça Giulliano Abbiati – Vila Rica/Três Poços

Horário – 9h às 15h

Sábado, dia 21 – na Praça Colorado e no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida

Horário – 9h às 13h