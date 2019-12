Riko Martins lança seu livro no Metamorphose

O Bar Metamorphose abre as suas portas, na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro, às 20 horas, para o pré lançamento do livro- Flor D’anjo: O Destino da Sobrevivência, do jovem autor Riko Martins.

Riko Martins salienta que escolheu a data por conta da proximidade das festas e confraternizações de fim de ano, quando consegue reunir familiares e amigos para participarem de um momento tão especial. Conta que sonhou com a obra e só agora decidiu colocar no papel o que guardava em sua mente e em algumas anotações pessoais.

Confessa que era um sonho que toma a forma real, teve o auxílio de alguns profissionais para concretização, mas é o autor do Flor D’anjo: O Destino da Sobrevivência, garantindo que o leitor se surpreenderá com cada detalhe e sentirá o gosto de um quero mais em cada capítulo apresentado. Completa que fará em breve um lançamento oficial, mas aguarda a todos no dia 20, às 20 horas. Informações complementares: O livro Flor D’anjo: O Destino da Sobrevivência, no valor de R$25,00 com autógrafo.