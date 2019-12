Unidades de Saúde vão abrir em dias específicos e limpeza urbana será normal na cidade

Repartições municipais trabalham até sexta-feira, 20, e retomam expediente normal no dia 06 de janeiro

As quatro unidades médicas ligadas ao Programa Saúde da Família em Quatis vão abrir em dias específicos e horário diferenciado entre os próximos dias 23 de dezembro e 06 de janeiro, período no qual as repartições públicas municipais não funcionarão em decorrência das festas de Natal e do Ano Novo.

A abertura dos postos médicos foi anunciada, na tarde desta terça-feira, dia 17, pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de garantir os seguintes serviços aos moradores da cidade: aferição da pressão arterial, teste da glicemia capilar, retirada de medicamentos mediante a apresentação das respectivas receitas médicas e a realização do cadastro SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo a coordenadora de Atenção Básica da Prefeitura de Quatis, Fernanda Araújo, todas as quatro unidades funcionarão de 8 às 14 horas, de acordo com a seguinte programação: dia 23 de dezembro (unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Independência), dia 27 de dezembro (unidade de Saúde da Família do bairro Mirandópolis), dia 30 de dezembro (unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Pollastri) e dia 03 de janeiro (Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário).

– Teremos nestas datas, três profissionais de saúde de prontidão em cada uma das unidades médicas visando prestar estes serviços. É importante dizer que qualquer morador poderá procurar os postos, independente de ser ou não cadastrado na unidade que estiver funcionando no dia. Ressaltamos ainda que, no caso de atendimento médico, os pacientes deverão se dirigir ao Hospital São Lucas, onde se localiza o pronto-socorro da cidade, o qual funciona 24 horas por dia – declarou Fernanda.

OUTROS SERVIÇOS – Assinado pelo prefeito Bruno de Souza (MDB), o decreto número 2819/2019 prevê pontos facultativos na administração pública do Município, nos dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro, além dos dias 02 e 03 de janeiro. Mas, conforme está estabelecido no artigo terceiro do mesmo decreto, “a presente disposição (ponto facultativo) não se estende aos serviços públicos essenciais à população”.

O comandante da Guarda Municipal, João Eurico Evangelista, informou que a corporação vai trabalhar durante o feriado prolongado, em esquema de prontidão, cumprindo jornadas diárias de 24 horas, com 12 agentes a cada turno. Os guardas municipais de plantão vão priorizar a vigilância no trânsito, as rondas nas repartições públicas cidade e o plantão da sede da unidade, que funciona na Praça Getúlio Vargas (Centro), próximo à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Duas viaturas vão apoiar as equipes de plantão.

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que o recolhimento de lixo úmido (comum) será normal no período correspondente ao feriado prolongado, exceto nos dias 25 de dezembro e 01º de dezembro. A programação semanal de recolhimento dos detritos pelos bairros e distritos vai ser seguida pelos coletores.

Com relação à operação de limpeza urbana, não haverá qualquer mudança no cronograma de trabalhos entre os dias 23 de dezembro e 06 de janeiro. O secretário municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Cézar Salazar, disse que os trabalhos de capina, varrição, roçada e recolhimento de entulhos precisam ser intensificados nesta época do ano para diminuir os riscos de transtornos provocados pelas chuvas e de proliferação de focos de mosquitos e outros insetos transmissores da dengue.

– As nossas atenções estarão voltadas também para prováveis chamadas de emergência nas estradas rurais, e no sentido de assegurar o abastecimento de água potável em favor da população – disse Cézar Salazar.