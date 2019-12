Alunos de Jiu-Jitsu de programa federal trocam de faixas na Água Limpa

Com a quadra de esportes da Escola Estadual Rotary lotada, 57 alunos da turma de Jiu-Jitsu receberam novas faixas na noite de quinta-feira, dia 18, no bairro Água Limpa. A turma é composta por participantes do Programa Federal Esporte e Cidadania para Todos, do Ministério da Cidadania e gerenciado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). A turma de Jiu-Jitsu tem idade até 15 anos e o núcleo da Água Limpa é o maior da cidade com 186 alunos. O evento contou com a presença dos alunos e pais, que foram prestigiar os filhos, a vereadora Rosana Bergone, e coordenadores regionais dos programas federais.

O professor Robson Silva fez pessoalmente a troca das faixas dos participantes e entregou os certificados. Ele explicou que a maior parte dos graduados passou da primeira etapa, ou seja, de faixa branca para cinza. “Outros trocaram de faixas para amarela, roxa, marrom e laranja, de acordo com o desempenho de cada um nos treinos”, explicou o professor, destacando que o programa é um trabalho social e com perspectivas de formar atletas campeões do Jiu Jitsu.

A mãe do aluno Davi, 5 anos, Andreia Matos, disse que o garoto foi quem escolheu a modalidade para participar. “Ele vem em todas as aulas e eu passei a apoiar a escolha dele. Ele está feliz e mais disciplinado”, disse a mãe, ao lado do pai do menino, Wagner. Já a aluna Anna Clara, 7 anos, melhorou a concentração e o respeito, segundo a mãe, Geny Helen Nogueira. “Ela era muita ansiosa e agora está mais calma. Esta atividade está fazendo muito bem para ela. Ela tá gostando muito e o professor é ótimo”, afirmou.

A vereadora Rosana Bergone, que intermedia programas esportivos junto ao governo federal para cidades da região, lembrou que os programas foram implantados há 3 anos. “Todos os professores de artes marciais são faixa preta e muito competentes. O programa é bem estruturado e onde ele é implantado é um sucesso. Aqui na Água Limpa temos duas outras modalidades como a ginástica funcional e fitdance. Obrigada aos pais por confiarem nos programas e os realizadores, a UFF e o Ministério da Cidadania. Agradeço também as parcerias da diretora da Escola, Paula, do diretor administrativo da Coordenadoria Regional de Educação do Médio Paraíba, Vitor Ricardo e do secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes”, agradeceu a vereadora.