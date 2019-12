Bandidos explodem caixa do banco Bradesco

Bandidos, fortemente armados, explodiram na madrugada desta quinta -feira, agência do Bradesco que fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 7.287, em Pilares, na Zona Norte do Rio. Os bandidos chegaram ao local por volta das 2h45min utilizando pelo menos seis carros e explodiram a agência. A Polícia Militar foi chamada e chegou ao local ainda durante a ação dos bandidos.

Houve confronto, com uma intensa troca de tiros envolvendo agentes do 3° BPM (Méier). A polícia não sabe o montante do dinheiro levado pelos criminosos. Os bandidos fugiram em direção ao Morro do Urubu. O caso é investigado pela 24ª DP (Engenho Novo).