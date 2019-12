Mulheres atendidas pelo Ceam recebem cesta de natal em Volta Redonda

Encontro reuniu familiares e equipe de atendimento num momento de confraternização e troca de experiências

O Natal chegou um pouco mais cedo para cerca de 25 mulheres atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) de Volta Redonda, que receberam, nesta quinta-feira, dia 19, cestas de natalinas. A entrega aconteceu na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, onde as famílias participaram de um momento de confraternização e troca de experiências.

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) conta com uma equipe especializada de advogados e assistentes sociais para atender, acolher e orientar as mulheres vítimas de violência. Em 2019, mais de 200 mulheres passaram pelo atendimento.

Para o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, o município realiza um trabalho importante de enfrentamento à violência. “Nós buscamos não só cuidar, mas também prevenir e trabalhar o bem-estar dessas mulheres e o desenvolvimento delas”, comentou o prefeito.

Soraya Scramim é uma das atendidas pela unidade e contou que ficou muito feliz com o presente. “Amei o encontro e a cesta. Eu encontrei aqui o apoio que ninguém me deu. É impressionante o trabalho que é feito com a gente. Eu continuo recebendo atendimento e isso mudou a minha vida”, contou.

Outros serviços também são oferecidos pelo município na luta contra violência, como a Patrulha Maria Maria da Penha, que desde 2017 atendeu mais de mil mulheres. Além da Casa Abrigo, que foi reaberta para mulheres em risco de vida.