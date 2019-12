Prefeitura de BM disponibiliza Vale Alimentação à servidores públicos de carreira

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Administração, creditou nesta quarta-feira (18) o Vale Alimentação, no valor de R$ 200,00. O auxílio atende 1.130 servidores de carreira e foi disponibilizado dentro do prazo, que varia devido a flexibilidade na data limite para o depósito do crédito.

O secretário de Administração, Adilson Rezende, apontou a importância de manter o auxílio em dia. “Temos feito um esforço muito grande para antecipar cada vez mais esse serviço. A Prefeitura entende a importância desse benefício ao servidor”, informou Adilson.