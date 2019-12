Sessenta pessoas participam do processo seletivo da SMU, em BM

Ao todo serão disponibilizadas 69 vagas; procedimento seguirá até sexta-feira, dia 19

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa foram abertas nesta quarta-feira (18). Somente neste primeiro dia, 60 candidatos foram até a sede da Pasta para realizar o cadastro. Ao todo serão ofertadas 69 vagas em diversas áreas de atuação. Os interessados ainda terão esta quinta e sexta-feira, dias 19 e 20, das 9 às 13h, para realizar a inscrição. O resultado preliminar estará à disposição do público para consulta a partir dos dias 13 e 14 de janeiro de 2020.

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana fica situada à Rua Dezessete, nº 118, São Luiz. Ao realizar o procedimento, o candidato deverá estar munido com toda a documentação, além da ficha de inscrição já disponibilizada junto ao edital, no Portal da Transparência, da prefeitura.

De acordo com o secretário da Pasta, Luiz Gonzaga, a avaliação será efetivada mediante análise de currículo, considerando a experiência na área de atuação e, para alguns cargos, a formação complementar e cursos de aperfeiçoamento. “Nosso critério de avaliação e de escolha dos novos profissionais será de acordo com sua pontuação, que pode variar de zero a dez pontos. O resultado final será publicado no mural da Prefeitura e no Portal da Transparência. Já as contratações estão previstas para a segunda quinzena de janeiro”, explicou o secretário.

Desempregado há três semanas, o jovem Ramon Martins, 29 anos, morador do bairro Piteiras, viu no processo seletivo uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. “Vou fazer inscrição para a vaga de eletricista, estou muito confiante que vai dar certo, pelo menos a expectativa é boa”, disse.

Outro que também aproveitou a oportunidade é o autônomo Rodrigo Cristiano, de 35 anos, morador do Minerlândia. “Apesar de trabalhar por conta própria, é muito melhor estar inserido em um ambiente que prevê todos os direitos do contribuinte. Parabéns a prefeitura pela iniciativa e ajuda às pessoas que buscam uma nova oportunidade de emprego”, frisou.

Documentação necessária para inscrição (cópia e original):

-Currículo atualizado;

-Comprovante de escolaridade (certificado ou declaração com validade de 30 dias);

-Comprovante de experiências profissionais (carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou certidão de comprovação de experiência profissional na área de atuação);

-Comprovante de cursos complementares na área de atuação (certificado ou declaração);

-Comprovante de residência atualizado em nome do candidato ou do cônjuge, neste caso devendo apresentar certidão de casamento, ou em nome dos pais (conta de luz, água ou telefone);

-CPF e Carteira de Identidade ou CNH;

-Carteira de motorista D ou superior (para o cargo de motorista);

-Comprovante de quitação eleitoral.

-Certificado de reservista (para candidatos homens).

-Certidão de Antecedentes Criminais pelo site https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao;

-Comprovante de situação cadastral – regularidade do CPF, pelo site https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Con sultaPublica.asp

Vagas:

-Motorista de carro de passeio;

-Motorista de caminhão;

-Operador de retroescavadeira;

-Operador de roçadeira;

-Operador de motosserra;

-Operador de BobCat;

-Mecânico de auto;

-Mecânico de máquinas pesadas;

-Lanterneiro;

-Lavador / Lubrificador;

-Pedreiro;

-Calceteiro;

-Ajudante de pedreiro;

-Carpinteiro;

-Pintor de parede;

-Eletricista de auto;

-Eletricista predial -Bx tensão;

-Borracheiro;

-Vigia;

-Telefonista;

-Auxiliar de serviços gerais;