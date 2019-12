Bruno se reúne com bispo da diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda

Reunião aconteceu com a presença de mais cinco prefeitos do sul fluminense

Após participar nesta sexta-feira, 20, de um encontro com o bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, dom Luiz Henrique da Silva Brito, o prefeito Bruno de Souza (MDB) reafirmou seu compromisso em realizar obras e serviços em todas as regiões populacionais do Município, independente do número de moradores, “não priorizando, de maneira alguma, este ou aquele bairro da cidade, mas fazendo a prefeitura cada vez mais presente em todas as comunidades, incluindo a zona rural”.

A igualdade entre os cidadãos foi uma das bandeiras defendidas pelo bispo no encontro realizado em Volta Redonda, e que teve a participação de outros cinco prefeitos do sul fluminense. Além de Bruno de Souza, compareceram à reunião os prefeitos Diogo Balieiro – DEM (Resende), Samuca – PODEMOS (Volta Redonda), Ailton Marques – PDT (Porto Real), José Osmar de Almeida – PR (Rio Claro) e Rogério Riente – PP (Mendes).

Durante a reunião, o líder da igreja católica na região entregou a cada um dos prefeitos um exemplar do documento “Laudato Si – Cuidado com a Casa Comum”. O documento foi escrito pelo papa Francisco e frisa que todo e qualquer ser humano deve ser tratado de maneira igual, independente de qualquer critério social ou econômico. A carta do sumo pontífice critica ainda o consumismo desenfreado, a degredação ambiental, o desenvolvimento irresponsável e as alterações climáticas.

– Temos nos esforçado muito para realizar uma administração humanizada, ou seja, desenvolver ações que priorizem o bem-estar e a dignidade do cidadão. Todo o nosso trabalho visa assegurar condições de vida saudável aos moradores de todos os bairros da área urbana e comunidades da zona rural. Hoje, temos obras concretas em cada bairro e em cada distrito do nosso Município. O critério para nós nunca foi se este ou aquele bairro tem um maior número de moradores. Onde houver um só ser humano morando, lá estaremos, com obras e serviços – disse Bruno.

O prefeito de Quatis lembrou também que os resultados alcançados nas ações relacionadas à preservação do meio ambiente “sinalizam que o governo municipal está em sintonia com a proposta de sustentabilidade”. O alcance do percentual de 66 por cento no tratamento do esgoto coletado na cidade e o plantio de mais de seis mil árvores nativas em áreas verdes do Município no decorrer de 2019 comprovam, no entendimento de Bruno de Souza, que “a prefeitura também vem priorizando as áreas do meio ambiente e do saneamento básica como caminhos de extrema importância na luta pela vida digna para os moradores”.

Nomeado este ano pelo papa Francisco para a Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, o bispo dom Luiz Henrique da Silva Brito tem 52 anos de idade, nasceu no município fluminense de São Gonçalo e veio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde exercia a função de bispo auxiliar.

No encontro com os prefeitos, nesta sexta-feira, dom Luiz Henrique salientou “o papel estratégico que os prefeitos exercem na missão evangelizadora”, ressaltando ainda seu entendimento segundo o qual os prefeitos “devem estar a serviço da população, e exercerem os seus respectivos mandatos com humildade e disponibilidade para ouvir os anseios do povo”.