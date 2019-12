Uma colisão ocorrida no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 13 horas, envolveu uma carreta basculante e duas carretas tanque bi-trem, no km 259, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. Um dos condutores ficou ferido. A colisão interditou a pista causando quatro quilômetros de congestionamento, no sentido São Paulo.

A pista já foi liberada, mas, o trânsito continua lento no local. As duas carretas tanque estavam transportando gasolina. Não houve vazamento de combustíveis.