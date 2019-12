Com ajuda de cães de faro, PRF apreende drogas em ônibus na Dutra

O passageiro afirmou que usaria as drogas em festas no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas, sendo transportadas em ônibus, em uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Região Metropolitana do RJ. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (20). Um homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas.

Policiais realizavam blitz na via Dutra, sentido RJ, quando abordaram um ônibus, que fazia a linha Londrina x Rio de Janeiro.

Durante fiscalização no bagageiro externo, os cães de faro, Azul e Stella, indicaram quanto a presença de ilícitos em uma das malas. Foi verificado com o motorista que o proprietário era um homem, de 34 anos.

A equipe da PRF abordou o passageiro que informou que havia drogas, tanto na sua mala quanto em sua bagagem de mão, e que as levaria para festas no período em que permanecesse na cidade do Rio de Janeiro.

Dentro das bagagens, havia um ponto de LSD, 30 comprimidos de ecstasy, cerca de 100 gramas de maconha e duas gramas de metanfetamina.

A ocorrência foi encaminhada para a 52º DP (Nova Iguaçu).