Policiais militares prenderam na manhã desta sexta-feira, três suspeitos de tráfico de drogas, com 100 pinos de cocaína, R$10 e um celular, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram até o local após uma denúncia anônima. Os suspeitos, o dinheiro e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.