Postos eleitorais de 33 municípios passam a atender em âmbito estadual

A partir desta quinta-feira (19), as zonas eleitorais de mais 33 municípios fluminenses passam a atender os eleitores de qualquer bairro localidade ou município do Rio de Janeiro. Trata-se da segunda etapa da implantação da abrangência estadual, que agora atinge 135 do total de 165 zonas eleitorais do estado. Aprovado na sessão plenária do dia 12 de dezembro, o agendamento em âmbito estadual teve a primeira fase iniciada nesta segunda-feira (16) em 40 zonas eleitorais.

Como funciona

Ao acessar o site do TRE-RJ (www.tre-rj.jus.br/agendamento) para agendar, o eleitor vai informar o número do Código de Endereçamento Postal (CEP). O sistema oferecerá então, como primeira opção, o posto que atende a região de abrangência associada ao CEP digitado, com a indicação do horário mais próximo disponível. O eleitor pode ainda decidir pela opção: “Ver outros postos que atendem nas demais cidades do estado”, que oferecerá vagas disponíveis em outros locais. Ele poderá então escolher aquela que melhor o atende.

Após a conclusão do agendamento, o eleitor deve proceder da maneira usual. Ele vai comparecer ao posto de atendimento escolhido no dia e horário agendados, sempre com o documento de identificação oficial com foto, o comprovante de residência (até três meses de emissão) e o título de eleitor (caso possua).

Confira abaixo as etapas de implantação:

16/12/2019

Angra dos Reis (116ª e 147ª ZE)

Araruama (92ª ZE)

Cabo Frio (96ª e 256ª ZE)

Cachoeiras de Macacu (49ª ZE)

Campos dos Goytacazes (75ª, 76ª, 98ª e 129ª ZE)

Itaboraí (104ª e 151ª ZE)

Itaguaí (105ª ZE)

Mangaratiba (54ª ZE)

Maricá (55ª ZE)

Niterói (71ª, 72º, 144ª e 199ª ZE)

Paraíba do Sul (28ª ZE)

Petrópolis (29ª e 65ª ZE)

Rio Bonito (32ª ZE)

São Francisco de Itabapoana (130ª ZE)

São Gonçalo (36ª, 68ª, 69ª, 87ª, 132ª, 133ª e 135ª ZE)

São João da Barra (37ª ZE)

São Pedro da Aldeia (59ª ZE)

Saquarema (62ª ZE)

Teresópolis (38ª e 195ª ZE)

Três Rios (40ª e 174ª ZE)

Volta Redonda (90ª e 131ª ZE)

19/12/2019

Armação dos Búzios (172ª ZE)

Barra do Piraí (93ª ZE)

Barra Mansa (91ª e 94ª ZE)

Belford Roxo (152ª, 153ª, 154ª e 155ª ZE)

Bom Jardim (42ª ZE)

Cambuci (97ª ZE)

Cantagalo (101ª ZE)

Carmo (102ª ZE)

Casimiro de Abreu (50ª ZE)

Conceição de Macabu (51ª ZE)

Engenheiro Paulo de Frontin (74ª ZE)

Guapimirim (149ª ZE)

Itaocara (106ª ZE)

Itaperuna (107ª ZE)

Japeri (139ª ZE)

Macaé (109ª e 254ª ZE)

Mesquita (83ª e 150ª ZE)

Miguel Pereira (48ª ZE)

Nilópolis (201ª e 221ª ZE)

Nova Friburgo (26ª e 222ª ZE)

Nova Iguaçu (27ª, 84ª, 156ª, 157ª, 158ª e 159ª ZE)

Paracambi (70ª)

Paraty (57ª ZE)

Piraí (30ª ZE)

Queimados (138ª ZE)

Resende (31ª e 198ª ZE)

Rio das Ostras (184ª ZE)

Rio de Janeiro (4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 14ª, 16ª, 17ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 118ª, 119ª, 120ª, 122ª, 123ª, 125ª, 161ª, 162ª, 167ª, 169ª, 170ª, 176ª, 179ª, 180ª, 182ª, 185ª, 188ª, 191ª, 192ª, 204ª, 211ª, 214ª, 216ª, 218ª, 219ª, 229ª, 230ª, 233ª, 234ª, 238ª, 241ª, 242ª, 243ª, 245ª e 246ª ZE)

Santo Antônio de Pádua (34ª ZE)

Sapucaia (61ª ZE)

Seropédica (225ª ZE)

Sumidouro (64ª ZE)

Valença (111ª ZE)

13/01/2020

Cordeiro (52ª ZE)

Italva (141ª ZE)

Natividade (43ª ZE)

São Fidélis (35ª ZE)

Vassouras (41ª ZE)

03/02/2020

Arraial do Cabo (146ª ZE)

Bom Jesus do Itabapoana (95ª ZE)

Iguaba Grande (181ª ZE)

Mendes (56ª ZE)

Miracema (112ª ZE)

Porciúncula (45ª ZE)

Porto Real (183ª ZE)

Quissamã (255ª ZE)

Rio Claro (108ª ZE)

São José do Vale do Rio Preto (196ª ZE)

São Sebastião do Alto (60ª ZE)

Silva Jardim (63ª ZE)

02/03/2020

Magé (110ª e 148ª ZE)

São João de Meriti (88ª, 89ª, 186ª e 187ª ZE)

01/04/2020

Duque de Caxias (78ª, 79ª, 103ª, 126ª, 127ª, 128ª 200ª ZE)