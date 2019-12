Prefeitura capacita novos funcionários da Saúde

Objetivo é qualificar os profissionais para as boas práticas da Sala de Vacina

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na tarde dessa sexta-feira, dia 20, uma capacitação para os enfermeiros e técnicos de enfermagem que foram empossados através do concurso público 002/2019. O objetivo é qualificar os profissionais para as boas práticas da Sala de Vacina. O primeiro tema abordado durante o encontro foi o funcionamento da Sala de Vacina.

Durante o encontro, a chefe de Divisão de Vigilância Epidemiológica, Milene Paula de Souza Silva, ressaltou a importância da qualificação para o bom desempenho dos profissionais. “Esse encontro entre os profissionais da Vigilância Epidemiológica com a Atenção Primária é de fundamental importância para uma comunicação efetiva e integração dos setores. O objetivo é capacitar esses profissionais para que eles disponibilizem um atendimento de excelência aos usuários”, disse Milene.

Para uma das participantes, a técnica de enfermagem Ana Carolina dos Santos, o assunto abordado é de muita relevância devido à falta de conhecimento que muitas pessoas ainda têm sobre o tema. “A vacinação é sempre um assunto onde todos têm duvidas e, a partir desse treinamento, poderemos ter esclarecimentos, aprender mais sobre o assunto e dar um atendimento mais qualificado, rápido e eficiente para a população”, acredita.

Os encontros serão realizados semanalmente, sempre as quintas-feiras pela manhã, no auditório da SMS. Ao todo, 200 profissionais participarão das capacitações. O próximo encontro, que acontecerá no dia 9 de janeiro, terá como tema a Vacinação no Primeiro Ciclo de Vida.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que o foco é proporcionar maior qualidade ao atendimento prestado aos cidadãos. “Com essa capacitação, pretendemos deixar os nossos profissionais mais atualizados e, consequentemente, aptos a darem um atendimento de excelência para a população. No final, todos ganham com isso”, disse o secretário.