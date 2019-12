PRF apreende veículo com mais de R$ 200 mil em débitos em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu por volta das 12 horas, desta sexta-feira, durante fiscalização relativa à Operação Rota Segura 2019, um veículo com mais de R$ 200 mil em débitos, no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende.

O veículo importado BMW-328I Active Flex, com placa de São Paulo (SP) estava com o licenciamento vencido desde 2014. Em consulta aos sistemas foi constatado haver débitos no valor total de R$ 217.961,66. A Carteira Nacional de Habilitação do condutor também estava vencida.

Diante dos fatos, foram lavradas mais duas multas pela PRF, pela CNH e licenciamento vencidos. O veículo foi removido para o pátio da PRF, onde para ser liberado deverá regularizar a situação e quitar os débitos pendentes.