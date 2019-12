PRF flagra caminhão com excesso de peso na Dutra

Policiais rodoviários federais abordaram na tarde de quinta-feira, por volta das 16h30min, durante fiscalização efetuada pela 7ª Delegacia, um caminhão Ford tipo basculante carregado com areia no km 257, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

Durante fiscalização, na nota fiscal apresentada, o peso da carga foi omitido e os policiais suspeitaram que o veículo estava com excesso de peso devido a altura da carga. Assim conduziram o veículo para pesagem na balança de Resende. Na pesagem, foi confirmado o excesso de peso de 1.560 kg. O caminhão ficou retido para transbordo da carga.

Além do excesso de peso, foram constatadas outras infrações de trânsito, como transitar derramando carga, transitar com carga nas partes externas do veículo, transitar com alterações no sistema de iluminação e com placa ilegível. Totalizando em multas R$ 1.586,36.