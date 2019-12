PRF moderniza o atendimento do telefone de emergência 191 no RJ

As ligações são atendidas, agora, por uma empresa especializada com profissionais treinados para a melhoria do serviço à sociedade

A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro modernizou o atendimento do telefone de emergência 191, com a contratação de uma empresa especializada para atender as mais de 500 ligações recebidas diariamente, no Rio de Janeiro. A mudança se iniciou na terça-feira (11), no Centro de Comando e Controle Regional (C3R).

O primeiro atendimento ao cidadão é de fundamental importância e deve ser feito com qualidade e dedicação, ele é o pontapé inicial para o sucesso de diversas ocorrências. Pensando nisso, o C3R do Rio de Janeiro idealizou um projeto de inovação, a criação de uma central de teleatendimento, com objetivo de melhorar cada vez mais os serviços prestados à sociedade fluminense.

A novidade é que, hoje, há uma equipe especializada, dedicada exclusivamente aos atendimentos, agilizando assim o tratamento das informações recebidas. Elas serão encaminhadas para os policiais, que darão direcionamento do trabalho de comando e controle e realizarão os acionamentos e os procedimentos necessários a cada ocorrência.

São oito atendentes trabalhando em regime de revezamento. “A expectativa é que os policiais que exercem o comando e controle possam dedicar maior atenção aos procedimentos que vem na sequência do atendimento”, afirma a chefe do Núcleo do Centro de Comando e Controle.

A modernização no atendimento faz parte das 272 ações de reestruturação do Rio de Janeiro, que tem como proposta a busca da excelência dos resultados na prestação dos serviços à sociedade e está alinhada ao planejamento estratégico da PRF.