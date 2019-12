Moradores ganham edição especial do Prefeitura Mais Presente

Com duração de quatro dias o projeto foi realizado em diversos pontos no bairro, beneficiando cerca de cinco mil moradores

Os cerca de cinco mil moradores do bairro Vila Rica/Três Poços receberam essa semana a edição especial do projeto Prefeitura Mais Presente. De quarta-feira, dia 18, até esse sábado, dia 21, eles puderam contar com diversos serviços oferecidos pela Prefeitura de Volta Redonda como cadastro de currículo, CadÚnico/Bolsa Família, corte de cabelo, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicose e doação de mudas, além de atividades de cultura, esporte e lazer, entre outros. Neste sábado a ação aconteceu na Praça Colorado e no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, das 9h às 13h.

Diversas secretarias municipais estiveram, durante esses dias, atendendo as principais demandas da população: Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte e Mobilidade Urbana, Infraestrutura, enfim, diversos serviços gratuitos foram colocados à disposição da população.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou que a edição veio para cumprir uma promessa feita aos moradores de realizar uma edição especial do projeto no bairro. “Nosso objetivo é de facilitar a vida da população, que pode contar com os serviços oferecidos pelo poder publico, mais perto da sua casa. Através do Prefeitura Mais Presente todas as secretarias vão ao encontro da população trazendo essa gama de serviços, resolvendo muitas demandas. Toda uma estrutura à disposição da comunidade”, afirmou o prefeito .

Essa facilidade foi elogiada por Anderson de Araújo Fernandes, 38 anos, morador do bairro. “Hoje vim entregar meu curriculo para tentar uma vaga de emprego. Aproveitei que a ação está acontecendo próximo a minha casa e não perdi a oportunidade. Agora é torcer para alguém me chamar para trabalhar”, afirmou o morador.

Rosemere Gonçalves, 49 anos, também moradora do bairro comemorou iniciativa. “Moro aqui há 26 anos e estou adorando a vinda da prefeitura para mais perto da gente. Já aferi a minha pressão, tirei algumas duvidas sobre como retirar a segunda via de alguns documentos e agora vou cuidar de mim. Vou aproveitar o sábado para fazer as sobrancelhas e limpar minha pele”, disse a moradora.

A coordenadora do programa, Cláudia Dornellas, destacou que a realização dessa edição foi um cuidado especial que o prefeito Samuca Silva teve com a população do bairro. “A edição especial Itinerante do programa Prefeitura mais Presente que realizamos nesses quatro dias nas praças do bairro Vila Rica/Três Poços, nasceu da identificação e o reconhecimento do prefeito Samuca com relação às muitas necessidades dos cidadãos daquele bairro, firmando então, um compromisso de levar a todos os moradores os serviços disponíveis no modo Itinerante, além de atividades recreativas para as crianças”, disse a coordenadora.

Projeto Prefeitura Mais Presente – O programa Prefeitura Mais Presente, lançado na administração do prefeito Samuca Silva, leva a maioria dos serviços públicos para os moradores, evitando o deslocamento até a sede da Prefeitura, com economia nos gastos de transporte e tempo dos contribuintes.

São oferecidos os serviços de abertura de boletim de ocorrência, acolhimento do Centro de Cidadania LGBT, acolhimento do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, atividades recreativas, cursos de informática, teatro e violão, cadastro de currículos, cursos, cadastro habitacional para imóveis irregulares, emissão de Carteirinha ID Jovem, extrato de consumo de água, solicitação de Transporte Cidadão, segunda via e consulta de IPTU, inscrição para Cadastro Único do Governo Federal, entre outros.

Mutirão – Desde o início da semana o prefeito Samuca Silva esteve, como toda equipe de secretários municipais, no local para conversar com moradores e entender as demandas da população. Através desta visita foi criado um cronograma de serviço, de acordo com as necessidades apontadas.

Entre as principais ações já realizadas estão: operação tapa buracos na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, que liga Volta Redonda a Pinheiral e nas ruas Faisão, Marrecas, Canário e maritacas; capina e roçada; além da limpeza dos córregos da região passando pelo Núcleo Raiozinho de Sol, Colorado, Nova Esperança, Vila Rica e Três Poços, até a divisa com o município de Pinheiral.

O serviço de manutenção será intensificado com recapeamento asfáltico, manutenção e reparo de intertravados; reparo, limpeza e melhoria no sistema de drenagem pluvial; e caiação. A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Rica/Três Poços, que funciona na Rua 1, do bairro Vila Rica recebeu a manutenção do espaço, com pintura nova e outros serviços.

A equipe de Serviços Autônomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda reformou a praça do condomínio habitacional Minha Casa, Minha Vida, realizando roçada, capina e limpeza da estação de tratamento, além da instalação de um medidor eletrônico de abastecimento de nível do reservatório de água no local, que vai informar sobre o abastecimento da rede de forma online.

A ruas do bairro receberam ainda novas pinturas, com sinalização vertical e horizontal, principalmente ao redor das unidades escolares. Além da reforma geral da Escola Municipal Marizinha Félix, as outras três unidades educacionais (Escola Municipal Graciema Coura, Centro Municipal de Educação Infantil Oscar Rodrigues Cardoso e Creche Municipal Raiozinho de Sol) estão recebendo melhorias.