Motociclista fica ferido ao bater em viatura da Polícia Militar na Lúcio Meira

Um motociclista que não teve o nome informado ficou ferido ao colidir com uma viatura da Polícia Militar, no final da tarde da sexta-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo à entrada do bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Segundo relato dos policiais militares, a moto ultrapassava uma carreta e o condutor perdeu o controle ao passar sobre um “tachão” que fica na divisória das pistas, chocando-se de frente com a viatura. Ele teve fratura na perna esquerda.

A vítima foi conduzida à Santa Casa de Piraí. A ocorrência foi feita pela Polícia Rodoviária Federal.