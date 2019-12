PRF flagra dois casos de embriaguez ao volante na Dutra

Uma equipe da 7ª DEL PRF, realizava por volta das 17h50min deste sábado, um atendimento de acidente na altura do km 302 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Resende, quando os agentes, composta pelos policiais rodoviários federais Eduardo Paiva e Renata Pereira receberam uma denúncia sobre um condutor de um veículo VW Gol que estaria dirigindo embriagado.

Ao avistar a aproximação do veículo, foi dada ordem de parada que foi ignorada pelo condutor, seguindo o trajeto. A equipe realizou contato via rádio com outra equipe PRF, composta pelos Policiais rodoviários federais C. Nogueira e Flávio Nunes, que estava mais à frente avisando sobre o veículo que havia evadido da ordem de parar.

Os agentes avistaram o Gol saindo da rodovia e entrando em Resende. Os agentes conseguiram abordar o suspeito na altura do km 304, nas proximidades do Rodoshopping Graal, em Resende.

Foi verificado que havia um casal como ocupantes do veículo. Ao solicitar os documentos do condutor, proprietário do veículo, de 53 anos, informou que não estava portando a CNH. Em consulta aos sistemas foi verificado que a CNH do condutor estava vencida desde 17/09/2019. Ao tentar realizar o teste do etilômetro o condutor se recusou a fazê-lo, mas, com o uso do aparelho passivo foi constatado que o motorista havia ingerido bebida alcoólica, não sendo possível constatar a quantidade de álcool no organismo dele, por não ter feito o teste de sopro no etilómetro.

Desta forma, foi aplicada a multa por dirigir embriagado através da constatação pelo teste passivo e o termo de constatação de embriaguez, já que o condutor apresentava alguns sinais visíveis, como odor etílico no hálito, olhos vermelhos, desordem nas vestes, irônico, e ter confirmado que havia ingerido algumas cervejas em um bar em Porto Real.

Também havia várias latas de cerveja vazias jogadas no interior do veículo. O condutor também alegou que era a segunda vez que ele era flagrado dirigindo sob efeito de álcool, pois já havia “caído” em uma fiscalização da Operação Lei Seca.

Além da multa por dirigir embriagado, também foram aplicadas multas pela CNH vencida, por não estar portando a CNH e por ter desobedecido a ordem de parada, que somadas chegaram a mais de 3.500 reais. O veículo ficou retido até a apresentação de um condutor em condições; a CNH será suspensa posteriormente pelo Detran.

Outro caso

Por volta dás 18h15 deste sábado, a equipe de reforço da 7ª DEL PRF, composta pelos policiais rodoviários federais Alan Miranda, Daniele Abdiel e Roberto Vagner, realizando fiscalização relativa à Operação Rodovida 2019 (que engloba as Operações Natal, Ano Novo, Férias e Carnaval), no km 257 da Dutra, posto PRF da Serrinha de Arrozal, abordou um veículo GM/Classic com placa de Piraí, sendo observado que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo submetido ao teste de etilômetro com resultado 0,57 mg/L, caracterizando o crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB, sendo dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência encaminhada para a 93ª DP de Volta Redonda.

Além da prisão, foi aplicada a devida multa no valor de R$ 2.934,70. O veículo ficou retido e a CNH será suspensa.