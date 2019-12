Carro capota na Dutra, em Floriano

Um carro capotou no final da manhã deste domingo, por volta das 10 horas, no km 290, sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O motorista, de 34 anos, contou que o pneu do Ford Ka furou e o carro ficou desgovernado. Em seguida capotou e saiu da pista caindo em uma ribanceira, na alça de acesso da pista. A esposa, de 34 anos, e o filho de 9 anos ficaram feridos.

Eles foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência, em Resende. O veículo, que é alugado, foi removido para o pátio do Posto PRF.

Correção: Os feridos foram levados para o Hospital de Emergência, em Resende.