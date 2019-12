Um jovem, de 18 anos, foi preso na tarde deste sábado suspeito de tráfico de drogas, no bairro Mutirão, em Resende. As drogas foram apreendidas em um depósito de reciclagem. Foram apreendidas 181 cigarros de maconha, quatro cápsulas de cocaína e uma balança de precisão para pesar as drogas.

O rapaz foi preso e levado com o material para a delegacia de polícia da cidade e irá responder por tráfico. Foto: Polícia Militar/Divulgação