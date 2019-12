Polícia Militar e policiais civis prendem casal na Rodovia dos Metalúrgicos

Policiais civis e militares prenderam na sexta-feira, um casal que estava em um veículo Corsa, na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Os agentes receberam uma informação de que se tratava de um casal que estaria transportando drogas e armas no veículo.

Os policiais militares fizeram a abordagem e logo em seguida dois policiais civis pararam para dar apoio aos militares. Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas com sua mulher, os agentes encontraram R$ 1.122.00. Ela não soube explicar a origem do dinheiro.

Segundo os agentes, no veículo ainda havia três pessoas no veículo. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Na delegacia, a mulher pediu para ir ao banheiro e tentou se desfazer de R$ 1.090, mas foi flagrada por uma inspetora, que conseguiu pegar o dinheiro.