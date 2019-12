Rua de Lazer será realizada durante o recesso em Volta Redonda

O espaço está funcionando nesse domingo, dia 22, e nos dia 29 de dezembro e 06 de janeiro

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda informa que, mesmo no período de recesso da administração municipal, a Rua de Lazer será realizada nesse domingo, dia 22, e nos próximos dias 29 de dezembro e 06 de janeiro. O projeto acontece desde 2017 e tem como objetivo fomentar o lazer para população da cidade e atividade física em um local de fácil acesso. São dois quilômetros da Avenida Radial Leste destinados a essa atividades.

O prefeito Samuca Silva destaca que a Rua de Lazer é um espaço democrático, que serve tanto para práticas esportivas como para atividades de lazer. “Aproveite as férias e o período de festas para usufruir desse espaço. A Rua de Lazer foi criada para a família se divertir. As pessoas podem realizar brincadeiras e atividades físicas e esportivas, e ainda conhecer novas pessoas. Tudo isso ao ar livre, com segurança e sem perigo de acidentes. Ocupem os espaços públicos. Levem suas famílias para praticarem esportes e se divertirem. É uma oportunidade de relaxar e passar horas com quem você gosta”, incentivou o prefeito.

A secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, ressalta que a prática de exercícios físicos possibilita o contato social, o cuidado e controle corporal. “A Rua de Lazer é realizada em um espaço seguro e adaptado para que as pessoas possam andar de bicicleta, patins e afins, como também praticar caminhada, corrida ou atividades de lazer em família. Lembramos que é um espaço destinado a apropriação da população em explorar e realizar atividades de fomento ao exercício físico e prazerosas em seu momento de lazer”, disse a secretária.