37º BPM faz balanço do final de semana em Resende

Dois homens foram presos nos bairros Paraíso e Manejo, neste final de semana em Resende. As prisões aconteceram em flagrante delito por furto em veículo, a estabelecimento comercial e porte ilegal de arma de fogo.

O final de semana foi extremamente produtivo para os policiais do 37º BPM. Na madrugada de sexta-feira (21) um suspeito foi preso em flagrante delito ao tentar furtar um restaurante às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso, em Resende. Quando os agentes chegaram ao local o suspeito, de 32 anos, ainda tentou fugir do estabelecimento pelo telhado.

O suspeito portava um simulacro de arma de fogo e empreendeu fuga pela rodovia, porém foi capturado logo em seguida pelas equipes da Polícia Militar. Já no sábado (21), por volta das 2 horas da madrugada, outro homem de 29 anos, foi detido pelos nossos Policiais ao furtar bens no interior de veículos que se encontravam estacionados no bairro Manejo, também em Resende.

Ao notar a presença da viatura patrulhando a localidade, o suspeito se escondeu atrás de uma árvore e tentou se evadir, sendo capturado pelos agentes. No local foi verificado que dois veículos estavam com os vidros violados, e o veículo foi reconhecido pela vítima, proprietário de um dos veículos. Os acusados foram encaminhados à 89ª DP, enquadrados nos crimes de furto, tentativa de furto e porto ilegal de arma de fogo.