Chuvas com volume de 131 mm preocupam Defesa Civil de Volta Redonda

A prefeitura de Volta Redonda informa que as chuvas desta segunda-feira, atingiram o volume de 131mm nas últimas 96 horas. Um volume considerado muito alto e que deixa a cidade em estado de alerta. A Defesa Civil está monitorando todos os bairros e o índice pluviométrico, e até o momento há registros de ocorrências pontuais.

Apenas alguns pontos de pequenos alagamentos foram registrados, mas com as águas já retrocedendo, não provocando danos graves. Pequenos deslizamentos foram registrados. Não há, até agora, desalojados ou desabrigados. Os bairros atingidos são: Retiro, Açude, Vila Mury, Santo Agostinho, Aterrado, Vila Americana, Vila Santa Cecília e 249.

A Defesa Civil emitiu alerta via SMS para toda a população, visto que há previsão de chuvas ainda para as próximas 24 horas, porém com menor volume e intensidade das que foram registradas neste domingo e segunda. A população que reside em áreas de risco, deve estar atenta aos riscos de alagamentos ou deslizamentos.

Em caso de risco iminente, a Defesa Civil recomenda a saída imediata de casa e que se procure um local seguro, podendo ser casa de amigos ou parentes, ou um dos pontos de apoio espalhados por diversos bairros da cidade. Os telefones de contato da Defesa Civil são: 199 ou o 3339-2064.