As chuvas intermitentes desta segunda-feira provocaram alagamentos em várias partes da cidade de Volta Redonda. No Retiro, a Avenida Waldir Sobreira Pires, acesso ao bairro Vila Brasília, ficou alagada. No bairro Açude 1, houve alagamento na Avenida Professora Gloria Roussim Guedes, Rua da Água e Avenida Professora Gloria Roussim Guedes.

Outro bairro castigado foi bairro Vila Americana. Motoristas arriscavam passando com seus carros com rua alagadas.