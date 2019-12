Érica do Nascimento, de 40 anos, morreu e outros três ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, no km 528, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um ponto de ônibus e depois capotou na Praia Vermelha.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.