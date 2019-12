Quatis aumentou percentual de esgoto tratado para 66%

Relatório afirma que Município tem compromisso com a universalização do saneamento básico

Um levantamento ainda mais atualizado sobre os investimentos dos municípios brasileiros na área do saneamento básico mostra que o percentual de esgoto tratado em Quatis aumentou novamente, alcançando agora o índice de 66,79 por cento. Elaborado pela ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária), o relatório teve o seu resultado em junho de 2019, e se denomina “Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2019”.

Há cerca de dois anos, a FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) havia publicado um levantamento, segundo o qual a Prefeitura de Quatis já tinha alcançado o percentual de 60 por cento no tratamento de esgoto, com as ações realizadas pela administração municipal a partir de 2013.

Concluído há menos de três meses, o relatório da ABES avaliou a situação de 1.868 cidades do Brasil no que diz respeito à existência dos serviços de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, recolhimento de resíduos sólidos e destinação adequada do lixo comum recolhido em seus respectivos territórios.

No caso de Quatis, que foi avaliado pela ABES dentro do grupo de municípios de pequeno e médio porte (cidades com até cem mil habitantes), os resultados alcançados nestes serviços foram os seguintes: abastecimento de água (99,99 por cento); coleta de esgoto (99,99 por cento); tratamento de esgoto (66,79 por cento); coleta de resíduos sólidos (94,03 por cento) e destinação adequada dos resíduos sólidos – lixo (cem por cento).

Os resultados fizeram com que a cidade de Quatis, no levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, atingisse a pontuação de 460,80. Isso significa que a cidade está no grupo de municípios que demonstram ter “compromisso com a universalização do saneamento básico”, uma das categorias nas quais os municípios avaliados foram divididos para a realização deste levantamento. Esta categoria inclui as cidades que tiraram notas de 450,00 a 489,00.

Já os municípios que tiveram pontuação entre 200,00 e 449,99 foram classificados na categoria “Empenho para a universalização do saneamento básico”, enquanto a categoria “Primeiros passos para a universalização”, reúne cidades cuja pontuação ficou abaixo de 200,00.

O número de cidades avaliadas por meio do levantamento da ABES corresponde a 68 por cento da população brasileira. Além de cidades cuja quantidade de habitantes é de até cem mil pessoas, foram analisados também, na mesma pesquisa, municípios com mais de cem mil moradores, incluindo as capitais dos 27 estados brasileiros.

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária é uma instituição sem fins lucrativos, fundada há mais de 50 anos e formada por dez mil profissionais deste segmento profissional, que trabalha com o objetivo de orientar os municípios brasileiros na implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento ambiental e no saneamento básico.

Os resultados do “Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2019” foram calculados de acordo com dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações de Saneamento) e do SUS (Sistema Único de Saúde), levando-se em conta que muitas doenças têm causas relacionadas à falta de saneamento básico e deficiência no abastecimento de água potável para os moradores.