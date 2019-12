Um salão de beleza foi assaltado no final da noite de domingo por dois homens usando touca e cacete no bairro Água Cumprida, em Barra Mansa. Um deles era branco com uma arma em punho. Ele anunciou o assalto e levou todo o dinheiro que estava no caixa. O outro, moreno, ficou dando cobertura ao comparsa.

Eles fugiram em seguida numa moto com destino ignorado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.