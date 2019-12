Um veículo tombou no início da tarde desta terça-feira, no km 306, da Rodovia Presidente Dutra, em frente a Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), no Centro de Resende. Segundo informações do local, o motorista sofreu várias escoriações.

Ele foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência.