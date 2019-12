Menina de 13 anos denuncia pai e irmão por estupro em Barra do Piraí

Uma menina, de 13 anos, procurou os policiais do (Destacamento de Policiamento Ostensivo) DPO para denunciar o pai e o irmão de estupro, em Barra do Piraí. Segundo a menina que mora na zona rural, no distrito de Ipiabas, os abusos aconteciam desde que ela tinha 9 anos.

Ela contou que não fazia a denúncia por medo. O pai foi preso em casa e o irmão estava foragido. Foi dada voz de prisão ao pai da menina porque ele tinha um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo em sua residência.

O Conselho Tutelar foi comunicado e está prestando assistência à menor. A menina já recebeu atendimento médico e as investigações prosseguem.