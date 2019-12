Bispo diocesano almoça ao lado da população em Situação de Rua em Resende

O dia de Natal teve uma experiência marcante para o bispo titular da diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, dom Luiz Henrique. Ao lado de padres, agentes de pastorais e membros de comunidades católicas, o bispo almoçou com as pessoas em situação de rua no calçadão de Resende

Esse é o terceiro ano da iniciativa. O trabalho iniciou com atendimento de algumas pessoas de rua somente com um lanche e com o tempo se transformou na pastoral de população em situação de rua, como explicou Marcos Ricardo, um dos organizadores. “A partir daí começamos a servir sopa, levar roupa, kit de higiene, cobertores e começamos a evangelizar essas pessoas que estavam em situação de rua e foi onde surgiu a ideia do Natal com a população em situação de rua”, disse ele lembrando que se tornou um evento oficial da Igreja na cidade. “Tem crescido com o apoio de toda a comunidade, pastorais e padres e junto também agora com o bispo dom Luiz Henrique que tem abraçado essas causas e que veio para somar”, explicou.

Para dom Luiz Henrique, essa foi uma importante oportunidade de viver seu primeiro Natal na região, como bispo diocesano. “Estou muito feliz com essa oportunidade. Padre Rafael Ferreira fez o convite e eu prontamente acolhi para estar aqui no dia de Natal. Esse é o primeiro Natal aqui na diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. É uma oportunidade de estar mais próximo dos nossos irmãos que passam tantas dificuldades. É isso que Jesus pede a cada um de nós. Então é uma honra, uma grande alegria estar aqui junto com nossos irmãos que vivem nas ruas”, disse dom Luiz ao destacar a necessidade de acompanhamento desses irmãos ao longo de todo ano. “Parabenizo o trabalho que é realizado aqui ao longo do ano. As comunidades que procuram atender esses irmãos que estão percorrendo as nossas cidades. É isso que Jesus pede: solidariedade, partilha, fraternidade para que nosso mundo seja melhor”, disse dom Luiz.

Fotos: Pascom Resende