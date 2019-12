Polícia Militar faz campanha e distribuiu brinquedos para crianças carentes

Policiais militares do 28° Batalhão da Polícia Militar realizaram uma campanha interna e em vários bairros onde apoiaram a Rede de Vizinhos, onde conseguiram arrecadar uma boa quantidade de brinquedos que foram distribuídos na tarde deste Natal.

Segundo a comandante do 28º BPM, a tenente-coronel Luciana Rodrigues, os agraciados foram as crianças residentes em áreas onde várias ocorrências policiais foram realizadas contra o crime.

– Nossa intenção não é só combater o crime na ponta, mas chegar à base familiar proporcionando uma mudança de conceitos e despertando nas famílias a proximidade com as autoridades, tirando das crianças a referência que os criminosos impõem diariamente. Foi muito gratificante para todos os policiais que tiveram a oportunidade de participar desta ação de solidariedade – concluiu a comandante do 28º BPM.