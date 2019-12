Um cão da raça pitbull está sendo doado por uma família por motivos de espaço e estresse do animal. O animal fica estressado com o espaço pequeno e está preocupando a família do mora no bairro Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

O cão está com quase dois anos. A pessoa que tiver interesse no animal pode entrar em contato com o telefone (24) 99929-0861.