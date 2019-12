Sider Shopping sorteia a moto e vai sortear também um HB20

Passada a temporada da compra dos presentes, o Sider Shopping retoma os horários de atendimento normal, no período de 26 a 30 de dezembro, mas funciona com horário diferenciado no dia 31 (estarão abertos das 9h às 18h – lojas e quiosques e das 10h às 18h praça de alimentação e lazer) e estará fechado no dia 1º de janeiro de 2020.

Segundo Tiago Gama, superintendente do Sider, é o melhor momento para as trocas de presentes. ”Além das trocas dos presentes de Natal, essa época é boa para aproveitar todo o mix de produtos e serviços que o Sider Shopping oferece”, garantiu. Ainda está valendo a promoção “Natal Sider Shopping – Compartilhe o seu melhor”, cuja dinâmica é a seguinte: os clientes que acumularem R$ 200 em compras nas lojas do shopping poderão trocar as notas fiscais por um cupom para participar do sorteio de um carro, da marca HB20, sense, 0Km, no dia 30 de dezembro. Ainda dá tempo de participar do sorteio e torcer para ganhar um carro novo.

A promoção, tem como objetivo prestigiar os clientes e, consequentemente, aumentar as vendas. Já foram sorteados diversos prêmios, entre eles, no dia 23 de dezembro de 2019, a Scooter Velvet, da marca Motorino, 0km. O ganhador da moto foi o engenheiro, Fernando Oliveira Pinto, morador de Volta Redonda, que depositou dois cupons. Fernando ficou surpreso em ser o sorteado. “No momento eu estava dentro do Sider fazendo as últimas compras de Natal, os famosos presentes que deixamos para última hora, quando recebi a ligação de vocês foi uma grande emoção, meu filho Bernardo de 5 anos foi quem depositou os cupons mas eu não imaginava que seria o ganhador. Ele me deu sorte! Na mesma hora fui ver de perto o meu prêmio. Que surpresa maravilhosa para começar o ano de 2020”, disse empolgado.

Horário de fim de ano

26 a 30 de dezembro: horário normal

31 de dezembro (véspera de Ano Novo): Estarão abertos de 9h às 18h – lojas e quiosques e das 10h às 18h praça de alimentação e lazer

1° de janeiro de 2020: fechado