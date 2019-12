Investimentos em cultura é proposta do Deputado Federal Antonio Furtado

Proposta apresentada por presidente do Gacemss ganhou apoio do parlamentar e promete levar arte e cultura para a população da região Sul Fluminense

Incentivar a cultura no Sul Fluminense é um dos objetivos do deputado federal Delegado Antonio Furtado para o próximo ano. Pensando nessa área, o parlamentar se reuniu com o presidente do Gacemss, Paschoal Possidente, para conhecer a proposta cultural da entidade e analisar as maneiras de incentivar a arte na região.

– Entendo que a cultura é de extrema importância para direcionar os jovens e alargar os horizontes intelectuais. Pretendo fazer investimentos nessa área e dedicar recursos a projetos dessa magnitude. A arte é um campo fértil para proporcionar o enriquecimento cultural da nossa população – explicou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Mesmo com sede em Volta Redonda, a proposta do Gacemss é de expandir os projetos culturais para todo o interior do Estado com a criação de um palco itinerante para levar espetáculos aos bairros de Volta Redonda e demais cidades. Além das apresentações, também existe uma proposta de intervenções culturais nas áreas urbanas com pinturas em prédios, bancos estilizados e áreas culturais.

– A proposta de intervenções culturais em ambientes urbanos chamou muito a minha atenção. Vai despertar um novo olhar no cidadão de Volta Redonda e da região. Essa é uma forma de mostrar que a arte é, também, um alimento para a alma. Já estamos pensando em montar painéis no espaço cultural pela luta contra a dependência química, aproveitando o projeto “A Vida Vale Mais”. Assim, vamos fazer uma parceria pela arte em favor da vida – destacou o parlamentar.